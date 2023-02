IFMS abre vagas para comunidade em cursos técnicos integrados

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) publicou nesta segunda-feira (6), a relação de cursos técnicos integrados com vagas remanescentes em sete municípios. As vagas foram ofertadas, originalmente, por meio do Exame de Seleção 2023. No ensino técnico integrado, o estudante tem a oportunidade de fazer, ao mesmo tempo, o ensino médio regular e a formação profissional e técnica escolhida. Após se formar, o diploma possibilitará o ingresso na universidade ou no mundo de trabalho. Todos os cursos são ofertados gratuitamente.

Em Campo Grande e Três Lagoas, as vagas disponíveis são para candidatos que participaram do Exame mas fizeram a inscrição em opção de curso diferente daquele com vaga disponível. Neste caso, o candidato deve fazer a manifestação de interesse na vaga nesta terça-feira ( 7), diretamente na Central de Relacionamento do campus. A partir do dia 10, as vagas eventualmente não preenchidas nestes cursos serão disponibilizadas à comunidade.

Já nos municípios de Aquidauana, Coxim, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã, há cursos com vagas disponíveis para toda qualquer estudante que tenha o ensino fundamental completo, independente da participação no Exame de Seleção.

Os candidatos interessados nas vagas nesses municípios devem se dirigir presencialmente à Central de Relacionamento dos respectivos campi, observado o horário de atendimento. Os documentos necessários são:

histórico escolar do ensino fundamental ou equivalente;

documento oficial de identificação com foto;

documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar (quando pertinente);

uma foto atual digital 3×4 ou selfie.

Em caso de dúvidas, o candidato pode entrar em contato pelo email [email protected] edu.br. Mais informações sobre estão disponíveis na página dos Cursos Técnicos Integrados.

Cursos com vagas remanescentes

Município Curso Turno Vagas Aquidauana Técnico em Edificações Vespertino para comunidade Técnico em Informática Vespertino para comunidade Campo Grande Técnico em Mecânica Vespertino para inscritos no Exame de Seleção Coxim Técnico em Alimentos Matutino para comunidade Técnico em Aquicultura Matutino para comunidade Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Vespertino para comunidade Jardim Técnico em Edificações Matutino para comunidade Nova Andradina Técnico em Agropecuária Matutino e Vespertino para comunidade Ponta Porã Técnico em Informática Matutino para comunidade Vespertino para comunidade Três Lagoas Técnico em Informática Vespertino para inscritos no Exame de Seleção

