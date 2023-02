Castelo Rá-Tim-Bum reúne elenco original em Especial de 30 anos

Programa de aniversário terá elenco original e irá ao ar no dia 25 de fevereiro

Boa notícia para a geração dos anos 1990: a TV Cultura irá promover um Especial de 30 anos com o elenco original de Castelo Rá-Tim-Bum, um dos programas infantis de maior sucesso da época. A produção, que irá relembrar os principais momentos do seriado, já conta com uma nova abertura nostálgica divulgada na sexta-feira (3) pelo protagonista Cassio Scapin (Nino).

No novo teaser, a trilha sonora original foi mantida, no entanto, o Castelo agora se “ergue” a partir de uma recriação em computação gráfica 3D. O vídeo termina com Scapin “tirando a poeira” de um livro com o símbolo da TV Cultura, um convite e uma mensagem sobre o retorno pontual do programa.

Além de Scapin, outros personagens também divulgaram, há alguns dias, fotos de reencontros entre eles — o que já vinha despertando especulações entre os fãs. Fredy Állan, o Zequinha, foi um dos primeiros a publicar dicas do retorno.

Entre os personagens que já deram sinais de participação no especial, estão Cassio Scapin (Nino), Fred Állas (Zequinha), Luciano Amaral (Pedro), Cinthya Rachel (Biba), Pascoal da Conceição (Doutor Abobrinha), Angela Dip, (repórter Penélope), Patrícia Gaspar (Caipora), Fabiana Prado (fada Lana), e Álvaro Petersen Jr., (Gato Pintado).

Vale lembrar que, infelizmente, vários personagens marcantes, como Sérgio Mamberti (o Dr. Victor), não estarão presentes na reunião por já terem falecido. Além dele, Cláudio Chakmati (era a voz do Porteiro e do Mau), Wagner Bello (Etevaldo) e Gérson de Abreu (Flap), também fazem parte dessa lista.

“Castelo Rá-Tim-Bum: Reencontro” está programado para ir ao ar na TV Cultura no dia 25 de fevereiro deste ano, contudo, ainda não foi divulgado um horário exato para a exibição.

Lembre alguns personagens e os atores

Zequinha – Interpretado pelo então menino de 9 anos Fredy Allan, Zeca era o mais novo da turma — e também o mais curioso —, o papel foi o segundo que Fredy fez em sua carreira. O artista participou de espetáculos teatrais e teve pouca visibilidade televisiva depois de seu icônico personagem.

Nino – Sobrinho do dono do castelo (o Tio Victor) Nino é feiticeiro e tem 300 anos de idade, mesmo ainda sendo uma criança — e não parecer com uma. É interpretado pelo ator Cássio Scapin, que aos 30 anos fez o papel que iria marcar a sua vida. Participou de inúmeras peças no Brasil e na Itália, e fez aparições em séries de comédia como Tá no Ar: A TV na TV (da rede Globo) e na novela da mesma emissora, Deus Salve o Rei. Foi o protagonista da peça O Libertino, escrita por Jô Soares.

Pedro – Luciano Amaral já era conhecido pelo público infantil e juvenil da TV Cultura por seu fantástico papel como o protagonista Lucas Silva e Silva no seriado Mundo da Lua. Em Castelo Rá Tim Bum, Luciano viveu Pedro, o menino mais esperto do grupo que — assim como os outros integrantes do grupo — usava vestimentas características. Depois de seu papel no seriado, Luciano apostou em sua carreira como apresentador, e até hoje trabalha nesta função no canal esportivo ESPN, apresentando a bancada do jornal esportivo SportsCenter e no programa sobre esportes eletrônicos Matchmaking.

Biba – Cinthya Rachel interpretou Biba, a única menina do grupo de quatro amigos, marcante também por ser a mais responsável e madura, além de ser a mais velha. Cinthya é formada em jornalismo e atuou como repórter na Rede Record durante 4 anos. Trabalhou, assim como Luciano, como apresentadora durante muito tempo, e era figura carimbada no Programa da Eliana, no SBT. Atualmente, Rachel mora na Argentina com o marido, onde é diretora de dublagem e dubladora.

Luciano Amaral, o Pedro do ‘Castelo Rá-Tim-Bum’, diz que não estará em especial de 30 anos

Luciano Amaral, 43, que interpretou o personagem Pedro no “Castelo Rá-Tim-Bum”, afirmou que não estará no especial que a TV Cultura está preparando para celebrar os 30 anos do programa infantil. Segundo ele, que atualmente é apresentador da ESPN, o contrato com o canal esportivo impediu a participação.

“Não, não estarei nessa pessoal”, lamentou em publicação nas redes sociais. “Por questões contratuais não pude fazer. Vai ser incrível mesmo assim. Aproveitem e celebrem!”

Cinthya Rachel, a Biba, divulgou nos stories do Instagram, que não podia fazer comentários sobre o assunto. “Estou aqui me fazendo de desentendida, mas tem muita gente me marcando no vídeo do Castelo”, escreveu. “Não posso fazer comentários. Só digo que tem muita informação errada circulando e até alguns julgamentos. Só quem viveu sabe (risos). Aguardem…”.

Idealizado por Flávio de Souza e Cao Hamburger, o Castelo Rá-Tim- -Bum teve episódios produzidos inéditos exibidos até dezembro de 1997 e, depois, reprisados em looping na programação da TV Cultura por anos a fio, alcançando, no mínimo, três gerações em fase de crescimento.

O anúncio do reencontro inédito circulou em um teaser publicado nas redes sociais do canal, do diretor de arte Henrique Bacana e do próprio Cassio Scapin. “Como seria reencontrar grandes amigos?”, diz a chamada, em legendas estampadas sobre uma versão atualizada da clássica abertura em animação. Ao final, apenas Scapin aparece, reproduzindo o slogan “aqui tem cultura”.

