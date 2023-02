Homem é autuado em R$ 50 mil por causar erosão de 300 metros em área protegida

Idoso de 63 anos, morador da cidade de Curitiba, no Paraná, foi autuado, na tarde de ontem (6), pela PMA (Polícia Militar Ambiental) e pagará multa no valor de R$ 50,000,00 reais, por causar erosão no solo de uma APP (área protegida de preservação permanente de matas ciliares) às margens de um córrego, em São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros de Campo Grande.

A degradação, segundo a PMA, tem em média 300 metros de comprimento, por 25 metros de largura e 10 metros de profundidade. Conforme a polícia, a falta de conservação é o principal motivo de ter aberto a cratera que, inclusive, chegou ao lençol freático.

O problema era agravado pela presença de gado e a remoção da cobertura vegetal para formação de novas pastagens. A PMA determinou a interdição da área para proteção e recuperação, com proibição de atividades agrícolas e pecuárias.

O infrator foi autuado pelos danos ambientais encontrados na propriedade. Ele também responderá por crime ambiental de destruir área de preservação permanente. Se condenado poderá pegar pena de um a três anos de detenção.

O idoso também foi notificado a apresentar um Prada (Projeto de Recuperação de Área Degradada e Alterada), junto ao órgão ambiental e a remover todos os resíduos do local.