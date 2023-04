Obras no Lago do Amor estarão concluidas em agosto

Em quatro meses, as obras de restauração da pista da Avenida Filinto Muller, adjacente ao Lago do Amor. A informação é da Prefeitura de Campo Grande, que deu inicio nesta semana aos serviços, de recomposição estrutural do aterro, abertura de vertedouro para controle do nível do lago, a construção de um muro de contenção e outras soluções de engenharia para deter o processo erosivo que causou o colapso da pista.

A Secretaria Municipal De Infraestrutura E Serviços Públicos ressaltou que ainda serão feitos trabalhos de reconstrução da pista, sinalização de trânsito horizontal e vertical, a restituição da ciclovia e será erguido um novo guarda corpo. Após a conclusão dos trabalhos o trecho será reaberto ao tráfego de veículos.

Na semana que passou foram feitos trabalhos de supressão de vegetação, movimentação de terras e instalação do canteiro de obras.

Com a diminuição dos índices pluviométricos na estação do outono, a Prefeitura pretende sanar os problemas causados pelas chuvas, bem como se preparar para que não se repitam no futuro. Segundo a Sisep , nas primeiras 96h do ano, foram registrados 204,2 milímetros de chuva em Campo Grande. A média histórica para janeiro é de 231, 9 milímetros. Desta forma, somente nos primeiros quatro dias de 2023 a Capital contabilizou 88% do previsto para todo mês de janeiro. Tal quantidade de chuva no período causou erosão sob a pista de rolamento no Lago do Amor, provocando o desabamento de parte da estrutura e a necessidade da interdição da pista e de obras de engenharia para reparo e contenção da erosão no local.

