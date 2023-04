Marqueteiro chama Camila Jara e Simone de camelos da política

O marqueteiro Emerson Saraiva, dono do ELEJA.SE, uma das agências que participaram da eleição do governador Eduardo Riedel (PSDB), trouxe em sua rede social na última sexta-feira (7) uma comparação entre políticos e afirmou que Simon e Tebet ( MDB), e Camila Jara ( PT), são camelos da política enquanto outros como Nikolas Ferreira, Carla Zambelli e outros foram chamados de unicórnios.

Na postagem eles esclareceu que o termo é usado nas startupes e que pode ser usado na política e esclareceu que os unicórnios usam de estratégias meteóricas e passageiras enquanto os “camelos” são focados com estratégias reais.

“MARKETING = MERCADO e os grandes políticos, que mais se destacam no mercado eleitoral, são aqueles que conseguem entender e aplicar estratégias utilizadas por grandes marcas em mercados que não têm nada a ver com a Política. Se você acha que políticos não precisam entender de assuntos como o dessa postagem para ter sucesso na carreira e que a estratégia política se resume às camadas visíveis pela sociedade e divulgadas pela imprensa, você precisa rever seus conceitos. Mas se você entende que assim como em qualquer mercado para ter uma marca política forte e relevante é preciso sair da caixa do universo político e buscar a INOVAÇÃO, eu tô aqui pra te ajudar!”, destacou Saraiva na postagem.

