Trecho interditado próximo ao Lago do Amor será recuperado

A região do Lago do Amor no trecho entre as rotatórias das avenidas Georges Chaia e Gabriel Spipe Calarge, que está interditado desde 05 de janeiro receberá manutenção com urgência segundo equipe da prefeitura.

Em reunião conjunta entre secretários e técnicos das Secretarias Municipais de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), foi determinada continuidade ao plano de trabalho para a recuperação do local com a apresentação dos projetos para recomposição do trecho do aterro de sustentação do local.

As fortes chuvas do começo do mês levaram a calçada e o local oferece perigo de desabamento. A Sisep orienta que os pedestres não utilizem a via e caso a chuvas continuem, a pista em sentido bairro/centro também será interditada. “É importante as pessoas não retirarem os cavaletes, é uma interdição de segurança”, alertou o secretário-adjunto da Sisep, Enéas Netto. Outras vias de acesso podem ser utilizadas na região como alternativa para pedestres, ciclistas e também veículos.

Os cavaletes instalados permanecerão até que a obra seja concluída com objetivo de proteger pedestres que por ali passam.

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.