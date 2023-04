Mais de 5 mil famílias pescam no Parque do Lago

Famílias aproveitaram para pescar seu peixe da semana Santa em Dourados. A ação da prefeitura de liberar a pescaria em lago da segunda maior cidade do Estado reuniu mais de 5 mil pessoas.

A pesca no Parque do Lago é uma ação da Prefeitura de Dourados que abriu o espaço para que o público praticasse o “Pesque e Leve” na última quarta-feira (5) e, nos primeiros três dias, segundo números da GMD (Guarda Municipal de Dourados), aproximadamente 5 mil pessoas passaram pelo Parque Antenor Martins, no Jardim Flórida.

Neste sábado (8), a pesca pode ser praticada até às 17h e no domingo (9), entre 7h e 17h.

Para que as famílias pescassem os peixes , na última terça-feira (4), a Semaf (Secretaria Municipal de Agricultura Familiar) despejou no lago aproximadamente três toneladas de peixe de aproximadamente 1,5 kg. A espécie predominante é de pacu, mas alguns exemplares de curimba, carpa e pintado também foram soltos, que se juntam aos peixes já presentes no lago de ações anteriores.

A administração determinou um limite de três unidades para cada pessoa, independente da espécie do pescado. “No ano passado, aproximadamente mil pescadores por dia passaram pelo Parque do Lago e chegaram a pescar espécies de 3 ou 4 kg, o que deve acontecer de novo, já que muitos peixes despejados na ocasião estão no lago. O limite imposto é para que o máximo possível de pescadores possam passar por aqui e levar seus peixes para casa”, explica o secretário de Agricultura Familiar, Ademar Roque Zanata.

Dentro algumas regras é proibido a utilização de qualquer outro apetrecho de pesca em desacordo com a legislação, como redes, tarrafas, joão bobo, espinhel; e é proibida a alimentação com ceva, milhos, farelos, quireras, entre outros.

