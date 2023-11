Número de famílias endividadas na Capital tem leve aumento

O índice de famílias endividadas em Campo Grande teve um leve aumento no mês de outubro deste ano, registrando o percentual de 60,3% de endividados na Capital, contra 58% no mês de setembro.

O endividamento refere-se ao comprometimento mensal com dívidas como: cheques pré-datados, cartões de crédito, carnês de lojas, empréstimo pessoal, prestações de carro e seguros. Segundo a pesquisa, os muito endividados somam 16,2% e os pouco endividados, 26,1%. O cartão de crédito continua como principal fonte de endividamento dos campo-grandenses (65%), seguido pelo financiamento de casa (8,7%), crédito pessoal (7%) e financiamento de carro (6,6%).

Em relação aos indicadores de inadimplência, 26,9% das famílias têm dívidas em atraso, com maior prevalência, de 30,9%, entre aqueles que têm menor poder aquisitivo (até 10 salários mínimos), enquanto os que possuem rendimento superior 9,3% referem estar nessa situação. “A gestão das dívidas e a redução da inadimplência continuam sendo desafios importantes a serem enfrentados pelo consumidor”, observa a economista do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio MS (IPF-MS), Regiane Dedé de Oliveira. Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

