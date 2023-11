Prefeita envia à Câmara Projeto de Bicicletas Compartilhadas na Capital

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes enviou para Câmara Municipal na manhã desta quarta-feira (8), o Projeto de Lei que cria Sistema de Compartilhamento de Bicicletas em vias e logradouros públicos.

“O Projeto foi elaborado pela nossa equipe técnica com a finalidade de conhecer, analisar e discutir, além de propor ajustes necessários em busca de uma mobilidade urbana e sustentável na nossa Capital. O Sistema de Compartilhamento de Bicicletas propõe um modo de transporto sustentável para deslocamento de pessoas, baseado em mecanismo de autoatendimento para a disponibilização de bicicletas compartilhadas pelos usuários, com pontos de retirada e devolução distribuídos pela cidade. Na Capital temos 103 KM de Ciclovia e o nosso objetivo e ampliar ainda mais”, destacou a Prefeita.

Ciclovias Gury Marques

A Prefeitura de Campo Grande está avançando com as obras na ciclovia da Avenida Gury Marques. Pelo ritmo dos trabalhos e caso não ocorra nenhum contratempo climático, a previsão é que ainda este semestre estará concluída a ciclovia que vai dar mais segurança aos ciclistas que transitam pela região das Moreninhas.

A obra foi anunciada pela prefeita Adriane Lopes em agosto deste ano, durante a entrega da revitalização da Avenida dos Cafezais e como parte da programação dos 124 anos de Campo Grande.

De acordo com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a obra abrange 1,2 km de pista, que tem 3 metros de largura. No local já foram colocadas capa asfáltica no trecho entre a Avenida dos Cafezais até próximo à entrada principal das Moreninhas. Na linha de frente, a equipe que trabalha na implantação da base já está próxima ao ponto final da ciclovia, que é a Gury Marques com a Rua Buenópolis.

Concluída a parte de pavimentação, será iniciada a construção dos meios-fios e a sinalização.