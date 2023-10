Número de endividados volta a crescer em Campo Grande

O índice de famílias endividadas em Campo Grande voltou a subir no mês de junho deste ano, após duas reduções consecutivas, registrando o número de 59,1% de endividados na Capital, contra 58,3% no mês de maio.

Os dados são da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O cartão de crédito continua na liderança absoluta como principal fonte de endividamento dos campo-grandenses (68,5%), seguido pelos carnês (18,3%). Crédito pessoal vem logo em seguida (9,8%) e financiamento de casa (9%).

