Conflito em Gaza ultrapassa 10.000 de palestinos mortos

O ministério de saúde de Gaza divulgou números preocupantes em relação ao conflito Hamas-Israel que teve início em 7 de outubro. De acordo com o porta-voz do ministério, Ashraf Al-Qudra, o número de mortos entre os palestinos em Gaza atingiu a marca de 10.022. Isso inclui 4.104 crianças e 2.641 mulheres, demonstrando o impacto significativo do conflito sobre a população civil. Além disso, o número de feridos aumentou para 25.408.

Há também uma triste estatística de 2.350 pessoas desaparecidas sob os escombros, sendo que cerca de 1.300 delas são crianças, o que evidencia a devastação que a região enfrenta.

O porta-voz do ministério relatou que nas últimas horas, o exército israelense cometeu 19 grandes ataques, resultando na morte de 252 pessoas.

Além disso, é relatado que Israel atacou 113 instalações de saúde e 32 ambulâncias em Gaza desde o início do conflito, resultando na morte de 192 profissionais de saúde. Isso afetou seriamente a capacidade de atendimento médico na região, com 16 hospitais e 32 centros de cuidado primário sendo impedidos de operar.

Do lado israelense, também houve perdas com mais de 1.400 pessoas a óbito, a maioria delas como resultado do ataque do Hamas em 7 de outubro, que deu início ao conflito em curso.

Com informações do Portal XINHUA Português