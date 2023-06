Número de cabeças de gado mortas por baixa temperatura sobe para 1.537

O número de morte de gado em Mato Grosso do Sul diante a frente fria que se instaurou na última semana já chegou a 1.537 . a informação é do Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul) que investiga os casos que estão sendo anunciados por proprietários rurais. Técnicos estão visitando as fazendas e esse número de animais mortos pode aumentar nos próximos dias.

“O frio, acompanhado de chuva, garoa e vento resulta na morte por hipotermia”. Foi que informopu o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, alertando que a inversão térmica pode fazer mais vítimas nos próximos dias. Novos casos foram confirmados em fazendas de Caarapó, a 274 quilômetros da Capital, e Corumbá, a 428 km.

O prejuízo estimado pelos pecuaristas já ultrapassa R$ 3 milhões. Para evitar novas perdas, vários fazendeiros estão optando por um método antigo: acender fogueiras na pastagem para aquecer os animais. Após os registros dos óbitos, vídeos e fotos de animais aglomerados em volta de uma fogueira já circulam nas redes sociais.

