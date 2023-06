Criança é internada com suspeita de febre maculosa em Campo Grande

Entre 2012 e 2022, foram confirmados seis casos na Capital

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) confirmou nesta segunda-feira (19), que investiga um caso suspeito de febre maculosa em uma criança do sexo masculino, de um ano de idade, morador da Capital. O menino está internado, enquanto amostras foram encaminhadas para análise no Lacen (Laboratório Central).

De acordo com a Sesau, a criança teve contato com animais domésticos na área urbana e rural quando viajou para Guia Lopes da Laguna dias atrás. Diversos exames foram coletados com o objetivo de haver um diagnóstico mais preciso sobre o quadro clínico do paciente.

A criança apresenta sintomas comuns, como febre, náuseas e vômitos, além de dores no corpo, sendo considerado um caso suspeito devido ao histórico, contudo sem sinais claros que o enquadre como caso provável.

A coordenadoria de Vigilância Epidemiológica de Campo Grande dispõe de dados referentes à doença em humanos de 2012 a 2022. Neste período, foram confirmados seis casos. O último e mais recente registro é de 2018. Não foram registrados óbitos.

A febre maculosa, que nas últimas semanas têm sido noticiada como causa de morte de pessoas, no Brasil, é uma doença infecciosa transmitida pela picada do “carrapato-estrela”, cujo nome científico é Amblyomma (cajennenses, aureolatum e ovale), porém, podendo ser transmitida por outros tipos de carrapatos, como os de cachorros.

Casos suspeitos

A secretaria reforça que em Campo Grande não há nenhum caso da doença confirmado, são comuns os casos de suspeitas, que, em sua maioria, são descartados. Acesse também: Infectologista pontua que MS tem condições favoráveis para bactéria que causa febre maculosa

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram