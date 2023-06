Em Brasília, Dr. Victor Rocha sugere alteração da idade para início do rastreio do câncer de mama

O médico mastologista do projeto Casa Rosa defende a idade de 40 anos para começo dos exames pelo SUS

O vereador e médico mastologista, Dr. Victor Rocha (PP) esteve em Brasília na sexta-feira (16) para participar de reunião com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – (CONASEMS). Na oportunidade foi apresentada as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Mastologia com os três pilares com recomendações para o período de pré-diagnóstico, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, visando a redução da mortalidade pelo câncer de mama no Brasil.

Dr. Victor Rocha também apresentou a experiência exitosa que proporciona o diagnóstico precoce do câncer de mama, que é a Casa Rosa em Campo Grande, projeto liderado pela equipe do parlamentar que zerou as filas de consultas em mastologia, punções e biópsias de mama no SUS, fez o diagnóstico de 102 casos de câncer de mama em 18 meses de funcionamento, através da consulta integrada e resolutiva, com consultas e exames no mesmo local e resultado da biópsia e imuno-histoquímica em 14 dias, servindo de exemplo para o país.

Nesta reunião, estavam presentes: a Dra. Paula Saab da Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Sr. Mauro Guimarães Junqueira, secretário executivo do CONASEMS e o Sr. Elton da Silva Chaves, assessor técnico do CONASEMS.

Victor Rocha relatou que foi conversada sobre a possibilidade de novas tecnologias em mastologia, sendo reafirmado que até o momento o único exame indicado para o rastreamento do câncer de mama em mulheres assintomáticas, de risco habitual, é a mamografia, com evidência científica de redução da mortalidade por câncer de mama.

“Aproveitamos a oportunidade para solicitarmos apoio para mudarmos as diretrizes da idade de início do rastreamento do câncer de mama com a mamografia, que o Ministério da Saúde indica a partir dos 50 anos e a SBM a partir dos 40 anos, anualmente”, enfatizou Dr. Victor Rocha, que relatou que a viagem foi muito produtiva, com grandes possibilidades de parcerias que poderão contribuir e muito com a redução da mortalidade pelo câncer de mama em todo o Brasil que é o grande objetivo. Acesse também: Junho Prata: Mês de conscientização e combate à violência contra idosos

