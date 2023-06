Após mortes, pecuaristas do MS fazem fogueiras para espantar frio de gado

Após uma onda de frio em Mato Grosso do Sul deixar mais de mil bovinos mortos, pecuaristas espalharam fogueiras pelo campo como forma de manter o gado aquecido. As imagens, que circulam nas redes sociais, são da cidade de Itaquiraí, segundo portais locais.

O frio matou essa semana 1.071 bovinos em Mato Grosso do Sul, segundo a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal). Na zona rural, frio foi maior principalmente na região do Pantanal.

Com isso, o gado não resistiu ao frio. “Tivemos uma morte expressiva na região do Pantanal, especialmente na Nhecolândia”, explicou o agrônomo e presidente do Iagro. Acesse também: Governo contrata novas obras para Campo Grande e Três Lagoas

