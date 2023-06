Mutirão para escolas e alunos renegociarem dívidas

Até o dia 14 de julho, o Tribunal de Justiça de MS, por meio do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), e a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realizam o mutirão de conciliação educacional, nas comarcas de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Naviraí. A ação visa auxiliar o setor de educação e os consumidores a negociarem e retomarem o pagamento de valores em atraso durante o importante período de rematrículas que acontece no meio do ano.

O público participante são escolas que atuam da primeira infância ao ensino médio, instituições de ensino superior, unidades educacionais de ensino técnico ou profissionalizante, escolas de idiomas, e outras empresas do segmento educacional. Por enquanto, as instituições de ensino que aderiram ao mutirão na cidade de Campo Grande são CCAA, INSTED, UCDB, Colégio Hamonia e Escola Bilingue. Em Dourados participa o FISK e em Três Lagoas, a AEMS. Porém, as adesões poderão ser feitas durante todo o período da realização do referido mutirão.

No total, são seis conciliadores atuando em tempo integral. Se houver necessidade, outros serão convocados. Vale observar que as empresas participantes podem oferecer condições especiais de negociação como redução de juros e parcelamento das dívidas. No mutirão, as empresas interessadas entram em contato com a Associação Comercial para firmarem a adesão. Depois, essas empresas fornecem à Associação a lista dos clientes inadimplentes e estes serão convidados a participar da conciliação, com agendamento de datas e horários.

Pelo mutirão será possível realizar a conciliação por videoconferência ou presencial, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc’s) da Capital, Dourados, Naviraí e Três Lagoas, sempre acompanhada por um conciliador capacitado pelo Nupemec em técnicas de solução de conflitos.

Os interessados deverão ligar para o número (67) 9 9252-8332 da Associação Comercial e falar com Aline. A Associação Comercial de Campo Grande está situada na Rua 15 de Novembro, 390, na região central da Capital.

