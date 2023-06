Capital sediará Copa Brasil de Conjuntos Juvenil e Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica

Campo Grande se prepara para receber dois grande eventos da Ginástica Rítmica, a partir do dia 28 de junho: o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa adulto e a Copa Brasil de Conjuntos Juvenil. As apresentações serão realizadas no Ginásio Guanandizão.

Conforme calendário oficial, o início dos eventos ocorre no dia 28 de junho e seguirá até o dia 2 de julho. As competições serão abertas ao público, com entrada gratuita e transmissão ao vivo, que ainda terá o link divulgado.

A ginástica rítmica é um esporte onde as atletas realizam movimentos corporais harmoniosos, que exigem força e precisão, executados ao som de música. Ela tem influência no balé clássico, dança e teatro, além da musicalidade, já que os exercícios precisam estar em harmonia com as músicas escolhidas. A modalidade tem seis competições: exercícios em conjunto, corda, arco, bola, maças e cinta.

São 53 clubes de 17 Estados do Brasil, sendo que Mato Grosso do Sul participa da competição na modalidade adulto com dois clubes e sete atletas. Já na Copa de Conjuntos não haverá atletas representando MS.

No Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica, realizado em Guadalajara, o Brasil levou a melhor no geral e nas finais das séries simples e mistas, com destaque para Bárbara Domingos e Geovanna Santos, que conquistaram ouro e prata e superaram a norte-americana Evita Griskenas, que foi finalista nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

Nos aparelhos, Bárbara conquistou ouro na fita e nas maças e foi prata no arco. Geovanna foi campeã no arco e ainda conquistou a prata na bola e na fita e o bronze nas maças.

No juvenil, o Brasil também conquistou ouro em todas as disputas: geral, cinco bolas e cinco cordas. No individual, Keila Santos obteve o bronze no arco.