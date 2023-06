Bolsa Família chega a mais de R$ 700 e benefício é o maior da história

Beneficiários do Bolsa Família começam a partir de segunda-feira (19) a receber os pagamentos do mês de junho com o adicional de R$ 50 para gestantes e famílias com crianças e adolescentes de sete a 18 anos.

O valor é acrescentado aos R$ 150 por criança de zero a seis anos de idade em famílias que são chefiadas por mulheres. Agora, o valor recebido por família chegará ao maior valor da história do programa de transferência de renda, a R$ 705, 40, conforme o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

O Centro-Oeste é a região com o segundo maior benefício médio em todo o país, com R$ 721, 16 destinados a cada família contemplada pelo programa, ficando atrás apenas da Região Norte, que concede R$ 740, 37 por família.

De acordo com o MDS, o Bolsa Família está contemplando atualmente 21,2 milhões de famílias. O orçamento de junho do programa é de R$ 14,97 bilhões, o que também é um valor recorde de pagamento mensal.

“Os acréscimos garantem que 9,8 milhões de famílias recebam mais recursos neste mês do que em maio. Até então, o maior benefício médio já registrado era o do mês passado, quando os lares brasileiros receberam, em média, R$ 672,45. Com esse dinheiro, as famílias mais pobres compram alimentos, suprem outras necessidades, e o dinheiro circula na economia, principalmente nos lugares mais pobres, e impacta na economia local”, informou a pasta, em nota.

Os parâmetros do programa social retomaram o modelo original desenhado no primeiro governo de Lula, nos anos 2000. O principal deles é justamente a retomada das contrapartidas das famílias beneficiárias, como a manutenção da frequência escolar das crianças e a atualização da caderneta de vacinação. Durante o governo de Jair Bolsonaro, o programa foi substituído pelo Auxílio Brasil, que não exigia essas contrapartidas.

O programa também terá foco na atualização do Cadastro Único e integração com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), com a busca ativa para incluir quem está fora do programa e a revisão de benefícios com indícios de irregularidades.