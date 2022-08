MS terá reajuste de 15% na conta de energia elétrica

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira (23) um reajuste de 15,77% nas tarifas de energia da empresa Elektro, responsável por distribuir energia para 2,8 milhões de unidades consumidoras em 228 cidades, dentre elas, cinco são de Mato Grosso do Sul.

Para industrias ou empresas de médio a grande porte, que realizam o consumo em alta tensão, o efeito médio do reajuste será de 23,7%. Já para os consumidores residenciais, que consomem em baixa tensão, o impacto médio será de 11,61%.

Durante o processo tarifário, a agência considerou recursos de crédito tributários de PIS/Cofins. Os valores disponíveis para a empresa são de R$ 347,5 milhões, reduzindo o efeito ao consumidor em 4,47%. De acordo com a agência, os custos do setor, compra, transmissão e distribuição de energia influenciaram nos porcentuais de reajuste.

Um dos fatores que contribuíram para a diminuição dos índices foi o repasse dos créditos tributários referentes à retirada do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) na base de cálculo do Pis/Pasep, e no financiamento via Cofins.

Em Mato Grosso do Sul as cidades que serão afetadas pelo reajuste médio são Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia. Os novos valores começam a valer a partir do dia 27 de agosto.

