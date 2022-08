Kardashians são notificadas por alto consumo de água durante seca

Kim e Khloé Kardashian, estão entre as 2.000 pessoas que receberam notificações pelo consumo excessivo de água, durante a severa seca que está ocorrendo no sul da Califórnia. Segundo informações da revista Rolling Stone, as irmãs chegaram a gastar cerca de 1,3 milhões de litros acima do permitido no mês.

De acordo com o relatório feito pelo Distrito Municipal de Águas de Las Virgenes, Kim excedeu o limite em 878 mil litros, já Khloé ultrapassou cerca de 382 mil litros a mais. Como consequência, as influencers podem ter o fornecimento de água reduzido em suas mansões.

Na lista desses “infratores”, outros nomes famosos estão presentes, como o do ator Sylvester Stallone, o comediante Kevin Hart e o jogador aposentado da NBA Dwayne Wade e a atriz Gabrielle Union. Outros indivíduos notificados pelo consumo excessivo são executivos de Hollywood, advogados e médicos.

Esses limites de consumo de água são determinados de acordo com o tamanho da propriedade e pelo número de pessoas que vivem no determino domicílio. Essa medida foi tomada pela situação climática que o estado da Califórnia está enfrentando. Desde o fim de 2021, já havia sido declarado estado de “emergência de seca”.

