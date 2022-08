PRF entra em perseguição com troca de tiros e prende 4 pessoas

A Polícia Rodoviária Federal realizou uma perseguição com trocas de tiro, nesta terça-feira (23), em Campo Grande, na BR-163. Quatro pessoas acabaram presas por tráfico de drogas.

Uma equipe policial fazia o patrulhamento no anel viário da cidade. Em determinado momento avistaram um veículo Renault Duster que estava em alta velocidade e coberto por terra. Logo atrás vinha um veículo Monza, que acompanhava o utilitário da frente. Ao ver os policiais, o motorista do Monza diminuiu bruscamente a velocidade e efetuou manobra de retorno. Os policiais suspeitaram da ação e passaram a perseguir o carro.

Durante a perseguição, vários disparos foram efetuados, assim como diversas manobras perigosas, como transitar pela contramão na estrada e ultrapassagens pelo acostamento.

Um dos policiais efetuou sete disparos no pneu do carro que, mesmo com o pneu já furado, não parou e continuou a perseguição por alguns quilômetros. O veículo entrou em perímetro urbano e trafegou cerca de 2km. O motorista foi até o bairro moreninhas e abandonou o carro em uma rua sem saída, fugindo a pé.

Por volta das 13 horas, outra equipe da PRF localizou o veículo Monza em uma estrada vicinal há aproximadamente 1 quilômetro da rotatória da MS-040 com a BR-163. Próximo ao veículo, estava um homem caminhando, com as roupas sujas, que ao ser abordado pela equipe confirmou ser o condutor do Monza, que também transportava droga em seu interior e que haveria outros veículos juntos no transporte como batedores.

Já às 14h30, durante as diligências, outro carro foi encontrado, um Tucson, de cor preta, que entrou no sentido da MS-040, trafegou por poucos quilômetros e retornou rumo à BR-163. No carro havia três pessoas e, após a abordagem, confessaram o crime de tráfico de drogas.

A PRF ainda conseguiu chegar a um terceiro carro, por volta das 17h30. O veículo estava aproximadamente 2 quilômetros da rotatória da MS-040 com a BR-163. Nele havia uma quantidade de maconha. Ao todo, a Polícia apreendeu mais de 2 toneladas de entorpecentes e quatro pessoas foram presas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.