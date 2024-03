MS recebe 1ª remessa da vacina contra Influenza com 108 mil doses

Na última sexta-feira (15), o Estado de Mato Grosso do Sul por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde, recebeu do Ministério da Saúde a 1ª remessa da vacina contra Influenza com 108 mil doses para atender os 79 municípios do Estado e a partir da próxima segunda-feira (18), as doses estarão liberadas para a retirada pelos municípios.

Tradicionalmente iniciada no mês de de abril e maio, neste ano a campanha terá inicio no dia 25 de março, devido ao aumento de doenças respiratórias no país.

De acordo com a A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, relata que o objetivo objetivo da 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza é reduzir as complicações, internações e ainda a mortalidade decorrente das infecções pelo vírus Influenza na população.

Ana Paula Goldfinger explica como irá funcionar a campanha. ” O Ministério coloca que a campanha seja iniciada no dia 25 de março, porém assim que o estado receber as doses nós já daremos início a campanha de vacinação, talvez apenas o tempo do município se organizar, porque precisamos liberar as vacinas, liberar os insumos que são seringas e agulhas. Lembrando que cada município tem a sua prioridade, então dará o início de acordo com o que consegue executar dentro do seu território. ” Concluiu

Após seu início, a 26ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza segue até o dia 31 de maio no estado. O ‘Dia D’ de mobilização está previsto para o dia 15 de abril.

Imunização

A vacina utilizada é trivalente, que apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação – A (H1N1); A (H3N2) e B (linhagem B/Victoria) – e protege contra os principais vírus em circulação no Brasil.

