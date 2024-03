Homem é preso por homicídio e estupro de vulnerável em Amambai

Na sexta-feira(15), um homem identificado como J.G. M de 33 anos foi preso pelos crimes de Estupro de Vulnerável e Homicídio em Amambai. A prisão foi feita pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Amambai/MS em cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela Vara Única de Iguatemi.

Após capturado, o homem foi conduzido para a Delegacia de Amambai, onde permanece à disposição da justiça.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.