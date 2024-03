Plantão acontece em unidades de saúde da Família em alusão ao “março lilás neste sábado em Três Lagoas

Além do plantão do março lilás, acontece também vacinação contra a dengue nas unidades

Mais um plantão de atendimentos acontece neste sábado nas unidades de saúde da família em Três Lagoas em alusão ao “Março Lilás”, mês com ações voltadas especialmente para as mulheres.

O plantão acontece no período da manhã das 08h às 12h. Cinco USFs estarão atendendo e realizando os seguintes serviços: coleta de preventivo, palestras, avaliação das mamas, testes rápidos, atualização vacinal e consultas médicas.

A vacina contra a dengue será oferecida nessas unidades, além das vacinas de rotinas. O imunizante contra a dengue é destinado no momento, para jovens com idade de 10 a 14 anos. É necessário estar acompanhado dos pais ou responsáveis e portar a carteira de vacinação.

Plantões deste sábado:

16 de março (sábado)

08h às 12h – USF Vila Haro

07h às 12h – USF Novo Oeste

07h30 às 11h30 – USF Atenas

07h às 11h – USF Santa Luzia

