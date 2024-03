Confira a Agenda Esportiva de Três Lagoas para este fim de semana

Fim de semana terá programação esportiva em Três Lagoas voltada apenas para a copa das comunidades. No domingo acontecerá as oitavas de final da 5ª Copa das Comunidades 16 times vão brigar para permanecer na competição e na disputa pelo título, com jogos em três campos da cidade, com partidas, a partir das 7h30.

Confira os jogos das oitavas de final:

Dia 17 de março (domingo)

Campo Arena Botafogo

Endereço: Rua Irmão Spinely nº1465, Bairro São Joao

07h40 – VIDRAÇARIA MARROM X COSTA DO MARFIM

08h40 – AE UNIÃO SÃO JOÃO X BELA VISTA EC B

Campo Arena dos Atletas

Endereço: Rua Manoel de Faria Duque s/n, Bairro Jardim Maristela

07h30 – RIVER FC X BELA VISTA EC

08h30 – RENYER SOM X ASSOC. AMIGOS DOS ATLETAS / STA. TEREZINHA

09h30 – LÁ QUEBRADA / PARANAPUNGÁ X UNIÃO METODISTA

Campo ADEN Noroeste

Endereço: Rua Manoel de Oliveira Gomes, nº 49-111 – Jardim das Oliveiras

07h30 – DVM / AMIGOS FC X MAC

08h30 – MERCADO NOSSA CASA FC / COMERCIAL EC

09h30 – ASSOCIAÇÃO MÉDICA X ASSOCIAÇÃO DOS BAIANOS

