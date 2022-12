MS atualiza mais 11 mortes por COVID-19; Dourados lidera em novos casos

O boletim epidemiológico semanal da SES-MS (Secretaria de Estado de Saúde), desta terça-feira (20), divulgou novas 11 mortes relacionadas com a COVID-19 no Estado, com vítimas de 30 a 93 anos em diversos municípios, entre eles Campo Grande, Dourados, Miranda, Ivinhema, Maracaju, Corumbá, Três Lagoas, Japorã e Brasilândia. Três vítima, de 67 a 87 anos. não possuíam comorbidades.

O município de Dourados, cidade que faz 87 anos hoje, lidera a lista de casos de COVID-19 com 316 diagnosticados, seguida por Sidrolândia (+196) e Caarapó (+176). Campo Grande aparece na 10ª posição como mais 82 casos. No total, a evolução de casos do Estado chegou ao número de 2108 diagnósticos nesta semana, um aumento de 641 novos casos em comparação da semana passada.

Novo secretário

Maurício Simões, ex-superintendente da Unimed assume a secretaria de Saúde do Estado em 2023, conforme o anúncio de Eduardo Riedel na manhã desta terça-feira. Acesse também: Maurício Simões assumirá a Saúde com grandes desafios