Preso homem que matou travesti no Trevo Imbirussu na última quinta

Gabriel Francisco Serra Inverso, 31 anos, foi preso na Avenida Julio de Castilhos, em Campo Grande. O homem foi abordado pela Polícia Militar e ao ser questionado confessou ter matado sua companheira transexual, na última quinta-feira (15), na Avenida Marechal Deodoro, no Jardim Leblon, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, ao ser abordado, Gabriel disse aos policiais que estava a caminho da delegacia para se entregar, já que teria assassinado sua convivente. O acusado foi abordado na Rua, Yokoama no cruzamento com a Avenida Julio de Castilho.

Consta no registro policial que ao consultar seu nome no sistema da polícia, foi descoberto que o acusado foi preso em 2019, pelo mesmo crime e com as mesmas características. Ele esfaqueou um homem de 32 anos, que seria seu companheiro. O caso aconteceu em uma casa no bairro Mário Covas, na capital.

Neste caso, Gabriel teria sido preso horas depois do crime em uma construção abandonado e ainda teria revelado nome falso aos policiais. Além disso, ele também tem passagem registrada apor tráfico de drogas.

Relembre o caso

Wellerson de Oliveira Rodrigues, 22 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande, após ser esfaqueada na Avenida Marechal Deodoro, no Jardim Leblon, na Capital. O principal suspeito seria o companheiro da vítima que era travesti.

Consta no registro policial que, pessoas da região do trevo Imbirussu viram que a travesti estava ferida e acionaram o socorro que ao chegar no local acionou uma guarnição da Polícia Militar.

A vítima estava inconsciente e precisou ser reanimada, porém, com pulmão perfurado, morreu horas depois de dar entrada no hospital. Testemunhas ouvidas pela Pm no local informaram que o autor do crime teria sido seu companheiro, mas que não presenciaram a cena. Para a polícia, as testemunhas disseram que o suspeito vestia camiseta branca e bermuda marrom.

Ainda segundo o registro policial, a arma do crime teria sido jogada no canteiro central da Avenida, mas não foi encontrada pelos policiais. A travesti foi encaminhada em estado gravíssimo para unidade hospitalar e morreu, segundo o boletim de ocorrência, por volta das 9h da manhã de ontem (15).

O pai da vítima procurou a 6ª Delegacia de Polícia e disse que uma conhecida teria dito que Wellerson, foi esfaqueado, após isso foi para a Santa Casa e reconheceu o corpo do filho. O principal suspeito pelo crime está foragido. O caso foi registrado como homicídio qualificado pela traição.