Maurício Simões assumirá a Saúde com grandes desafios

Maurício Simões ex-superintendente da Unimed assume a secretaria de Saúde do Estado em 2023 com a missão de concluir a regionalização da Saúde no Estado, trabalho este iniciado por Reinaldo Azambuja (PSDB).

O novo secretário foi anunciado pelo governador eleito Eduardo Riedel (PSDB), durante a apresentação nesta manhã (20), na Capital junto com os outros quatro secretários anunciados.

Dentre os desafios Simões terá que criar policlínicas nas quatro regiões de saúde, com serviços de imagens e bloco de atenção multiprofissional para apoio neuropsicomotor, garantir a eficiência para a rede hospitalar estadual e ampliar o uso da telemedicina no Estado.

Ele é médico, cirurgião de cabeça e pescoço.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.