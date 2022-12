Como fica o funcionamento dos Correios no Natal e Ano Novo

Entre os dias 19 e 23 de dezembro e na semana de 26 e 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente em todo o país. No dia 24/12, véspera do feriado de Natal, haverá expediente nas agências que funcionam aos sábados. No dia 31/12, véspera do feriado do Dia da Confraternização Universal, não haverá expediente nas agências.