MS Agro debate os caminhos do agor em 2024

“Esse é um evento muito importante para nós. Temos realizado ele todos os anos, trazendo essa informação ao produtor rural, para que ele consiga fazer uma previsão e conseguir atingir os seus objetivos, principalmente financeiro, na atividade. Vocês terão apresentações de peso mostrando os caminhos que vamos trilhar em 2024”, relatou o presidente do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, participou do evento que contou com palestras e painel mediado pelo jornalista Fabiano Reis.

Debate sobre as perspectivas de 2024 para o Brasil e o futuro do agronegócio para a tomada de decisões do produtor rural foram temas do MS Agro 2023. O MS Agro 2023 contou com duas palestras. O advogado Murillo de Aragão mostrou o cenário político atual no Brasil e as perspectivas para os próximos anos, enquanto o economista Marcos Troyjo trouxe como destaque o panorama e perspectivas macroeconômicas para o Brasil. Bertoni aproveitou seu discurso para agradecer a presença de Caio Benjamin Dias, marido da senadora Tereza Cristina, ressaltando a importância do grande trabalho da parlamentar em prol do setor em âmbito estadual e nacional.

O evento contou ainda com a presença do diretor-tesoureiro da Famasul, Frederico Stella; o superintendente do Senar/MS, Lucas Galvan; o diretor-financeiro da Aprosoja/MS, Joge Michelck; o diretor-presidente adjunto da Iagro, Cristiano Moreira; o presidente da OCB/MS, Celso Régis; o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Guilherme Malafaia, representando o chefe-geral Antonio do Nascimento (Toti); a chefe-geral da Embrapa Pantanal, Suzana Sales; o presidente da Associação de Produtores de Novilho Precoce, Rafael Gratão; a gerente de relações institucionais da MS Florestal, Marisa Coutinho; e o presidente da Comissão Famasul Jovem, Lucas Ingold.

