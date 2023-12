Debate sobre a Lei da Pantanal é destaque da semana na ALEMS

A semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será marcada pela realização das reuniões da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). As sessões ordinárias acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

Terça-feira (5) as 14h, na sala de reuniões da Presidência, os membros da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável irão analisar as propostas recebidas na audiência pública que debateu o Projeto de Lei 343 de 2023, o qual trata da conservação, da proteção, da restauração e da exploração ecologicamente sustentável da Área de Uso Restrito da Planície Pantaneira.

Estão previstas duas visitas orientadas à Assembleia Legislativa. Alunos da Escola Estadual 31 de Março, no município de Juti, residentes das Aldeias Taquara e Jarará, foram convidados pelo presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP). Já as crianças e adolescentes da Associação Lar do Pequeno Assis, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande, serão recebidos pelo deputado Roberto Hashioka (União).

Quarta-feira (6) contece a reunião semanal da CCJR às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara. O grupo de trabalho irá apresentar os relatórios sobre a constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos projetos enviados ao Legislativo Estadual por outros Poderes ou elaborados pelos parlamentares.

