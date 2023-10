1º Encontro Técnicos de Criadores lota Pavilhão do Fazendeiro na Acrissul

Com o tema “Segurança no Campo”, o 1º Encontro Técnico dos Criadores, promovido na noite desta segunda-feira, 19, levou cerca de 80 produtores rurais ao Pavilhão do Fazendeiro, no Parque Laucídio Coelho e cerca de 250 pessoas acompanharam o evento de forma on line, transmitido pelo Instagram.

O evento aconteceu na sede da Acrissul teve como palestrantes o delegado titular da Deleagro, Mateus Zampieri, e o coronel Gilberto Santana, coordenador do Policiamento Rural da PM/MS, que ministraram palestras com o tema “Segurança no Campo”.

O coronel Gilberto Santana abordou o Programa Estadual Campo Mais Seguro – Policiamento Rural, hoje já presente em 24 cidades de Mato Grosso do Sul, mas todos os municípios devem receber o serviço. Mais de 3,6 mil propriedades já foram visitadas e cadastradas em Mato Grosso do Sul e 1.500 placas já foram distribuídas. A placa é um sinal de que a propriedade está sendo monitorada pelo trabalho de segurança no campo.

De acordo com Santana, o Programa oferece ainda orientação quanto a contratação de funcionários e ainda realiza a checagem de antecedentes criminais. “Além de cadastrar tudo, como maquinários, insumos agrícolas e veículos da propriedade, também cadastramos os funcionários. Quase 80% dos crimes de propriedades rurais envolvem funcionários”, explicou o coronel.

Dicas de segurança

O delegado titular da Deleagro (Delegacia Especializada de Crimes Rurais e Abigeato) foi o segundo palestrante da noite. Atualmente a Deleagro, ao lado da Polícia Militar, tem combatido e investigado crimes no campo e levado à prisão várias quadrilhas de furtos de gado e equipamentos agrícolas.

A Deleagro produziu até uma cartilha de dicas para orientar os proprietários.

A respeito da contratação de funcionários ou empresas de vigilância, é preciso conhecer os antecedentes das pessoas. Se o proprietário for se ausentar, necessário manter pelo menos uma pessoas no local. Dicas como alarmes, cercas bem feitas e lâmpadas com sensores podem inibir a ação dos ladrões.

Manter um telefone celular e uma boa lanterna escondidos na propriedade para emergências também foi uma dica repassada pelo policial. Ferramentas e escadas devem ser guardadas em locais seguros para que não venham a ser utilizadas por invasores contra a propriedade.

O gado de maior valor e mais manso devem ser mantidos em pastos mais seguros, mais distantes da beira da estrada, deixando os locais mais vulneráveis, distantes da sede e próximos das estradas para o gado mais fraco.

Marcar o rebanho também é uma recomendação da delegacia. E sempre que puder o proprietário deve acompanhar a vacinação e o estoque da fazenda.

O delegado lembra que as quadrilhas estão ficando cada vez mais sofisticadas e que todo e qualquer cuidado que o proprietário adote para dificultar a ação dos bandidos vai contribuir para a segurança do produtor.

A partir da próxima segunda-feira, 26, a Deleagro fará um plantão na Acrissul, ao lado do tatersal de elite, para atender os proprietários com conselhos de segurança e também registrar as ocorrências.

