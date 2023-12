Festival Mix das Águas termina hoje com apresentação do grupo Anjos do Resgate

A cantora Adriana Arydes foi a grande atração da segunda noite do Festival Mix das Águas, que aconteceu na sexta-feira (1º de dezembro), na Esplanada NOB. Neste sábado, último dia do evento, a banda Anjos de Resgate encerra a primeira edição dessa festa que celebra a música e a expressão religiosa.

O Festival Mix das Águas iniciou no dia 23 de novembro e termina hoje (02). O evento é uma realização da Prefeitura de Três Lagoas, em parceria com a Igreja Católica e Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas (CPL/TL) e apoio do Governo de MS. Nesta semana, a festa é comandada pela igreja católica que além de administrar a Praça de Alimentação, faz o esquenta com artistas locais, para o show principal da noite.

O show

A banda de música católica contemporânea, Anjos de Resgate, criada em 2000, atualmente é formada por Marcelo Duarte, e pelos irmãos Diego e Demian Tiguez. O trio já conquistou 05 discos de ouro, 03 Troféus Louvemos o Senhor, 02 discos de platina, 01 disco de platina duplo e o primeiro DVD de ouro da história da música católica.

Programação

DIA 02 (sábado)

19h30 – Oração inicial e acolhida aos presentes

19h45 – Apresentação Silvia Rodrigues/ (Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Silvia)

20h45 – Show Anjos de Resgate

Com informações da Prefeitura de Três Lagoas.

