Moradores relatam como é a vida próximo ao condomínio alvo de operação

Apesar da batida policial em um condomínio invadido, moradores da região do bairro Mata do Jacinto vivem acostumados com a falta de segurança da região. Os nomes das fontes na reportagem não foram divulgados para preservar a integridade dos mesmos.

Segundo um morador próximo ao condomínio, a região pode ser tratada como uma cracolândia. “Dever uma balinha daqui, tá morto. De madrugada você não passa aqui. Enquanto, no condomínio não tinha segurança alguma. Sempre morreu gente aqui, inclusive um amigo meu no ano passado, levando golpes de capacete.”

Outros moradores estão aliviados pelo trabalho da Polícia Civil, outros dizem que o condomínio era tranquilo. Como o caso de uma moradora há 17 anos do bairro, que viu ter piorado a segurança nos últimos dois anos.

“Ouvimos falar das coisas ilegais que acontecem no condomínio, mas a maioria do povo é de boa, trabalhadora. Mas a situação de segurança no bairro piorou, meu neto ficou sem tênis para ir à escola, por conta de roupas e sapatos estendidos no varal serem roubados facilmente”, comenta.

Por fim, uma terceira moradora entrevistada conta que, de madrugada, as ruas parecem dominadas por zumbis. Além disso, está cansada de ver carros luxuosos irem até o endereço buscarem drogas. “Também já vi muito tiroteio. Da última vez fizeram uma senhora de refém e os policiais mataram o suspeito de ter roubado um veículo”, conclui.

Operação Abre-te Sésamo

A PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) deflagrou na manhã desta terça-feira (6), a Operação “Abre-te Sésamo”, contra criminalidade dentro do “Carandiru” – um condomínio residencial invadido – localizado no Bairro Mata do Jacinto, região norte de Campo Grande. Acesse também: Morto em troca de tiros com a PM, “Sacolinha” era ladrão dos mais perigosos de MS

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba