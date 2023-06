Judocas de MS são ouro em Parapan na Colômbia

Trio integrante da seleção vence em suas categorias no 1º dia de evento

Os três judocas sul-mato- -grossenses venceram suas categorias nos Jogos Parapan- -Americanos de Jovens. As competições do evento começaram domingo (4), em Bogotá (COL). Gabriel Ferreira Rodrigues, Hellen Cordeiro Machado e Kelly Kethllyn Barros ajudaram o Brasil a subir 12 vezes no pódio, logo no primeiro dia de disputas.

Os combates do judô aconteceram no Coliseu El Salitre. Segundo o site do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), a sul-mato-grossense Kelly Victório, (J2) acima de 63 kg, derrotou a argentina Candela Pogonza. Outra sul-mato-grossense, Helen Machado, (J2) até 63 kg, participou de uma chave com mais duas judocas e superou ambas: a chilena Estefânia Martínez e a colombiana Lina Arbelaez. “É a minha primeira medalha em competição internacional, estou bem feliz por ter conseguido o ouro. É muito importante para a minha carreira como atleta”, disse Hellen, de 20 anos, ao site da CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais).

Por fim, Gabriel Rodrigues, (J1) até 55 kg, também do Mato Grosso do Sul, esteve em uma chave com mais três adversários: o venezuelano Carlos Parra, o colombiano Manuel García e o argentino Antonio Quintara. O brasileiro saiu vitorioso de todos os duelos.

Além dos paratletas, o Ismac ainda conta, na seleção, com a professora Annie Talitha Almeida Ferreira da Silva. “Foi uma competição muito importante para eles, todas as lutas foram vencidas por ippon. Isto reflete o trabalho que vem sendo desenvolvido”, disse a sensei. Ela integra a comissão técnica, ao lado de Tibério Maribondo.

Outro sul-mato-grossense no Parapan de Jovens é Gustavo Henrique Marques Alvares, da Ativa-MS, que faz parte da equipe de futebol PC (Paralisados Cerebrais). Ainda no domingo, no tênis de mesa, disputado no Centro de Alto Rendimento, a delegação brasileira terminou o dia com sete pódios: três ouros, duas pratas e dois bronzes.

O país conta com 96 atletas divididos entre dez modalidades. A CBDV mandou à Colômbia 34 representantes, entre atletas e membros da comissão técnica. Ainda vão disputar a competição as seleções feminina e masculina de goalball, além da seleção de futebol de cegos.

Sobre o Parapan

O evento é destinado a competidores de 12 a 20 anos (ou que completaram ou farão 21 anos, ainda em 2023), oriundos de 21 países das Américas. O Brasil será representado por uma delegação com média de idade de 17,3 anos.

Das quatro edições anteriores, o Brasil só não participou da primeira, em Barquisimeto, na Venezuela, no ano de 2005. Quatro anos depois, em Bogotá, a delegação brasileira estreou no evento, com 134 medalhas (78 de ouro, 39 de prata e 17 de bronze). Em 2013, na cidade de Buenos Aires (ARG), o país teve o seu melhor desempenho e foi campeão com 209 pódios (102 ouros, 65 pratas e 42 bronzes).

Já em 2017, em São Paulo, última vez em que os Jogos Parapan-Americanos de Jovens foram realizados, o Brasil voltou a liderar o quadro de medalhas, com 139 no total: 66 de ouro, 41 de prata e 32 de bronze. A atual edição estava marcada para 2021, porém, devido à pandemia de covid-19, foi adiada por duas vezes, até junho deste ano. (com CPB e CBDV).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado do MS.

