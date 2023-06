Centro de crimes: Polícia realiza operação em condomínio invadido

A PCMS (Polícia Civil de Mato Grosso do Sul) cumpriu 46 mandados de prisão, na manhã desta terça-feira (6), durante a Operação “Abre-te Sésamo”, com objetivo de acabar com a criminalidade dentro do “Carandiru” – um condomínio residencial invadido – localizado no Bairro Mata do Jacinto, região norte de Campo Grande.

As investigações se iniciaram em agosto de 2022, quando os Policiais Civis da 3ªDP investigavam furtos e roubos ocorridos na região do Prosa. Na época, foi constatada a existência de um verdadeiro centro de criminalidade no condomínio, com à prática não apenas de furtos e roubos, mas também de delitos de maior gravidade, como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e homicídios.

A Operação conta com a participação de 273 Policiais Civis, oriundos do Departamento de Polícia da Capital, Departamento de Polícia Especializada e do Interior. Além destes, integraram as ações: Policiais Militares do 9ºBPM, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social, totalizando 321 servidores.

O helicóptero do grupamento aéreo da Polícia Civil prestou apoio nas diligências. O condomínio foi invadido há cerca de duas décadas, após a falência da construtora responsável pela obra. A polícia informará a tarde sobre o número de presos e objetivos apreendidos.

No final da operação, foi distribuído lanche aos moradores, tendo em vista que no local também habitam pessoas trabalhadoras e crianças. Acesse também: Capital registra mais de 60 acidentes no final de semana

Com informações João Gabriel Vilalba e Juliana Brum

