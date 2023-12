Lua cheia encanta campo-grandenses no final de semana

Desde o último sábado (3), a população de Campo Grande pode contar com uma noite mais clara, por conta da Lua cheia que embelezou o céu da cidade, mesmo não se tratando do fenômeno chamado “Super Lua” que, conforme o professor do Instituto de Física, Hamilton Perez Soares Correa, deve chegar à Capital no início do mês de agosto. O tamanho da lua atraiu diversos fotógrafos, amadores e profissionais, para registrá-la.

Para a astronomia, essa lua não é um evento crítico, pois se trata da Lua cheia no momento em que ela se encontra no perigeu (ponto mais próximo da Terra em sua órbita) e este evento não causa grandes alterações nas condições ambientais, apenas um aumento nas marés, durante o período.

“Para o observador aqui, na Terra, ela aparecerá levemente mais brilhante (30% maior que no seu apogeu) e com um diâmetro visual um pouco maior (14% maior em relação ao seu tamanho no ponto mais distante – apogeu)”, explicou Hamilton.

Mas, para quem viu a olho nu, o satélite natural despertou a vontade de registrar, seja para guardar a imagem ou para compartilhá- -la com outras pessoas, por meio das redes sociais, como foi o caso do fotógrafo campo- -grandense Wilmar Carrilho, que já atingiu mais de 100 pessoas com a foto da Lua cheia em meio aos prédios da cidade. Ele afirmou que adora registrar a Lua, e que sempre pesquisa quando acontecerá algo diferente, para fotografar.

“Consulto sempre sites que mostram horários de nascer do Sol, da Lua, e para essa Lua de sábado e domingo me posicionei em locais estratégicos, para fotografar no horário certo. No sábado, fiz a foto da minha casa mesmo, mas no domingo fui até a Orla Morena, onde fiz o registro que tem feito sucesso”, disse.

Outro fotógrafo apaixonado pelo fenômeno e que não deixou o espetáculo da Lua passar despercebido foi Nelson Corrales, 57 anos. “Eu estava voltando da casa de amigos e, durante o percurso, estava observando como ela estava linda, imponente e eu prestava atenção no trânsito, mas não parava de olhar para ela. Eu me apressei para chegar em casa, peguei rapidamente minha câmera, coloquei no tripé e comecei a fotografar. Ela estava espetacular”, contou.

Nelson afirmou que sua paixão pela Lua começou há bastante tempo e, até hoje, não se cansa de admirar a beleza dela. “A Lua mexe com nossos pensamentos, pois ela aparece com seu brilho mágico, some por trás das nuvens e reaparece, como num passe de mágica. Quantos romances, poesias e músicas nos inspirou a Lua? Para mim, ela tem uma importância muito grande, pois gosto de claridade, e Lua nos dá a claridade de várias formas e de graça”, elogiou o admirador.

Por Camila Farias e Tamires Santana– Jornal O Estado do MS.

