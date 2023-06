Morto em troca de tiros com a PM, “Sacolinha” era ladrão dos mais perigosos de MS

“Sacolinha” utilizava um modus operandi de amarrar as vítimas para roubar cofres, joias e malotes

Gabriel Campos dos Santos, vulgo “Sacolinha”, 26, morreu na madrugada desta segunda-feira (5), durante troca de tiros com o Batalhão de Choque da Polícia Militar em uma casa da rua Luís Vasconcelos, no Bairro Jardim Los Angeles, região sul de Campo Grande. O rapaz está envolvido em, pelo menos, quatro ocorrências de roubo.

Segundo o Tenente Coronel Rocha, as autoridades receberam a denúncia que um homem havia saído de sua residência armado. No endereço, os policiais pediram para que ele caminhasse lentamente até a direção deles, Gabriel correu para dentro da casa se escondendo em um dos cômodos.

Na sequência, Gabriel teria pegado uma arma e indo em direção aos militares tentando os agredir. Os policiais se esconderam em um banheiro e atiraram contra o autor que fazia disparos. Ele foi atingido e socorrido até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário, mas morreu.

“O indivíduo era o típico criminoso de 157, o ladrão, um dos mais perigosos do nosso Estado e da Capital, com várias ocorrências tendo ele a frente como principal autor. O mesmo já era procurado pela polícia após crimes bem sucedidos de R$ 35 mil e R$ 200 mil”, esclarece Rocha.

De acordo com o oficial, Gabriel escolhia muito bem as vítimas e o mesmo era bastante agressivo, além de colecionar ações criminosas na Capital e no interior. “Sacolinha” utilizava um modus operandi de amarrar as vítimas para roubar cofres, joias e malotes.

São Conrado

No último final de semana, Thiago Firmo Mendes, 38, também morreu após trocar tiros com a PM. Na propriedade do autor, havia muita mais de 250 kg de cocaína, avaliada em mais de R$ 16 milhões. Ele possuía um mandado de prisão em aberto. Acesse também: Dois homens são executados a tiros na região sul da Capital

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba