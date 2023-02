Procon flagra variação de até 400% no preço de serviços automotivos na Capital

O Procon Campo Grande encontrou variação de até 400% em serviços automotivos durante pesquisa realizada entre os dias 1° e 07 de fevereiro entre centros automotivos e revendedores de pneus.

Segundo a Superintendência, a pesquisa sobre serviços automotivos essenciais para a segurança dos ocupantes dos veículos visa atender quem irá viajar e aproveitar o período do feriado de Carnaval.

A maior variação, de 400% foi encontrada nos serviços de Cambagem e Caster – por roda, para veículo modelo Utilitário. Ambos os serviços foram encontrados com os mesmos valores e nos mesmos estabelecimentos comerciais, sendo menor preço de R$ 40,00 no Serv Car Centro Automotivo e o maior preço de R$ 200,00 no O Ponto de Cambagem 4 Rodas.

Outra variação alta foi de 380% nos modelos Veículos SUV, com menor preço de R$ 50,00 nos estabelecimentos Bam Pneus; Recall Pneus e, Serv Car Centro Automotivo e o maior preço de R$ 240,00 encontrado no Zizo Pneus e, veículo Utilitário com menor preço de R$ 50,00 na Bam Pneus e no Serv Car Centro Automotivo, sendo o maior preço de R$ 240,00 no Zizo Pneus.

Listamos em sequência outras variações encontradas entres o menor e o maior preços pesquisados:

– 375% – Cambagem, por roda – veículos de Passeio e SUV;

– 350% – Alinhamento e Balanceamento, roda de liga-leve – veículo de Passeio;

– 275% em alinhamento e Balanceamento, roda de ferro – veículo de Passeio e, Caster, por roda veículos de Passeio e SUV.

Por fim, Cleiton Thiago de Almeida Pereira, Subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor, orienta que os consumidores façam pesquisas antes da contratação do serviço, pois poderão encontrar promoções pontuais nos estabelecimentos comerciais.

Acesse a pesquisa na íntegra:

Pesquisa de Serviço Automotivo fev23 atualizada

Com informações da Prefeitura de Campo Grande.

