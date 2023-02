Polícia prende dois e fecha laboratório de cogumelos no Tiradentes

A Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (08), aproximadamente dois quilos de cogumelos alucinóticos In Natura e em comprimidos. Além disso, prendeu dois suspeitos de comandarem um laboratório clandestino do Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

A partir de denúncias anônimas, os policiais se deslocaram nesta tarde no endereço e encontraram os suspeitos na parte de fora manuseando apetrechos para colherem o entorpecente. Eles alegam que não sabiam sobre a prática ser proibida.

A perícia foi requisitada para constatar que se tratava de um laboratório clandestino. Aos policiais, o rapaz de 22 a 24 anos, apontado como principal responsável pelo crime, alega que a produção de cogumelos era ligada a uma seita religiosa, realizada especialmente para uso medicinal e terapêutico.

Porém o Delegado Bruno Santacatharina esclarece que os cogumelos encontrados em cápsulas e porções, sugere que a ação não era apenas para fins terapêuticos, e sim para serem comercializados. “Ele alega que os cogumelos teriam ligação com o Santo Daime, e que negociava o produto para amigos pela internet. Independente disso, é uma prática proibida no Brasil.”

O segundo suspeito, de 19 anos, contou para as autoridades que era contratado e que ganhava em torno de R$ 1 mil para preparar os alucinóticos. Segundo investigações iniciadas desde 2021 pela Polícia Civil, os destinos dos cogumelos eram para clientes diversos, em toda parte do Brasil, por meio dos Correios.

Com informações do repórter João G. Vilalba