Mecânico morto tentou desarmar Policial Militar, segundo tenente

A suposta arma que Natalício disse ter na casa não foi encontrada

O comandante do 3° pelotão de Polícia Militar de Rio Brilhante, Tenente Klayton Andrade, esclareceu na tarde desta quinta-feira (9), que o mecânico morto por um oficial logo mais cedo tentou desarmar o PM e, além disso, tentou pegar uma faca antes de ser baleado e morrer dentro da própria casa no distrito de Prudêncio Thomaz.

Para o Rio Brilhante em Tempo Real, o comandante informou que a vítima, Natalício João da Silva, teria ido até a base policial e reclamado de seu vizinho. Em seguida, o PM teria orientado Natalício a registrar boletim de ocorrência sobre o fato. Porém, a vítima teria dito que faria “justiça por conta própria” e que teria uma arma de fogo e casa.

Ainda segundo o tenente, nesse momento Natalício deixou o destacamento e o PM foi atrás dele com a viatura. Chegando na residência da vítima, o PM teria ordenado para que Natalício aguardasse fora da casa, pois ele já tinha chamado reforço de outros policiais de Rio Brilhante.

A vítima desobedeceu às ordens e entrou na residência. Quando o PM se aproximou dele e questionou sobre a suposta arma. E então Natalício teria dito que sim, teria um revólver e resolveria a questão com o vizinho do jeito dele.

Foi quando Natalício resolveu tentar desarmar o PM, que efetuou um disparo de arma de fogo na lateral do abdômen do morador. Na sequência, a vítima tentou pegar uma faca, quando foi alvejado por um segundo disparo fatal no tórax, próximo ao pescoço.

Por fim, Klayton afirmou que o PM já foi afastado de suas funções e um inquérito foi instaurado para apurar o caso.