Policial atira e mata homem que reclamou de vizinho em distrito de MS

Natalício João da Silva, foi morto por um tiro disparado pela Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (9), durante uma ocorrência na rua Professor João Pinto, no distrito de Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante, a aproximadamente 163 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com Rio Brilhante em Tempo Real, Natalício havia ido mais cedo até a base policial do distrito para reclamar de perturbação do sossego causada por um vizinho. Em seguida, um policial militar de plantão teria ido até o endereço e atirado contra Natalício.

Segundo moradores, a vítima era proprietário de uma oficina mecânica no distrito. Além da Polícia Militar, estiveram no local a Polícia Civil e a polícia científica de Dourados, além da empresa funerária. Após levantamentos, o corpo foi encaminhado ao IMOL e Dourados para exames.