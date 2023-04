Maio Amarelo completa 10 anos

Em 2023, o Movimento Maio Amarelo comemora 10 anos. Durante todo o mês de maio, várias ações de conscientização serão realizadas em todo país. Uma dessas ações será o dia “D”, que acontecerá no dia 13 de maio, organizado pelo Detran-MS. A reunião aconteceu na Agência Geraldo Garcia, do Detran-MS e contou com a participação, além do Sindivarejo CG, de representantes da Fecomércio, Sest/Senat, Sindicato de Hotéis Bares e Restaurantes, GGIT, Sebrae e Lions Club.

O secretário-executivo do Sindivarejo CG, Sebastião Conceição, participou de encontro entre entidades ligadas ao comércio da capital e o Detran MS onde foram apresentadas propostas de ações . A reunião teve o objetivo de envolver a sociedade civil e órgãos públicos na conscientização pela segurança no trânsito na campanha “Escolha a Vida” que será desenvolvida no próximo mês.

“É uma campanha de interesse de todos. Quando há acidentes, não só o cidadão tem prejuízo (não só à saúde como financeiro), mas os empresários também ficam com o ônus de um trabalhador afastado. Essa conscientização e esse alerta sempre são necessários para lembrarmos da importância de preservar vidas”. A loja participante poderá fotografar sua vitrine e postar no Instagram com a hastag #maioamareloms e marcar o Detran com @detranms e @sindivarejo_cgr.

Neste dia, um movimento cultural e educativo será realizado ao longo da rua 14 de julho, em Campo Grande, envolvendo lojistas, órgãos públicos parceiros do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT) e sociedade civil. “Nós queremos chamar a atenção de todos para reduzir o número de mortos e feridos em todo o trânsito trazendo para a 14 a cor amarela, a cor da atenção, do despertar para um trânsito mais seguro”, disse a diretora de Educação de Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

O comandante da BPMtran e presidente do GGIT, Tenente Coronel Elcio Almeida, elogiou a iniciativa do Detran-MS de realizar uma ação junto ao comércio. “É preciso ter essa conversa entre patrão e empregado, viabilizar horários alternativos, conscientizá-los sobre a importância da segurança no trânsito também ser pauta do dia a dia do lojista”.

