Uso de máscara volta a ser recomendado em escolas, diz secretário

O surto de gripe voltou com tudo nessa época do ano em Mato Grosso do Sul. No Podcast Entrevistando, o Secretário municipal de saúde, Sandro Benites, relata a importância e a conscientização de pais e filhos diante da nova onda de gripe que assola o estado. O retorno do uso de máscara foi pauta na discussão do médico, visando a proteção e o controle da proliferação dessas doenças.

O desdobramento dos profissionais de saúde no combate ao controle de casos e ao suporte à vida, tem sido constante nos hospitais e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), destaca o secretário. Portanto, os sintomas não devem ser ignorados e as medidas preventivas devem ser postas em prática, como: uso de máscaras, uso de álcool em gel e, também, o distanciamento social.

Ficar em casa é uma das soluções dispostas por ele, para aqueles que apresentam sintomas aparentes, como: febre, tosse ou espirros. Controlar a disseminação é fundamental para a diminuição em curto período, a fim de diminuir a ocupação de leitos e a superlotação nos hospitais. O secretário reforça a importância do cuidado familiar com os pequeninos.

“Vivemos de fato uma epidemia com todos os leitos de UTI`s pediátricas lotados, não temos vagas. Temos em Campo Grande quatro bebês entubados no pronto-socorro da Santa Casa aguardando vagas dentro em UTI`s. Se conseguirmos reduzir a transmissão do vírus nas escolas, com certeza, conseguiremos acalmar e reduzir o número de crianças doentes”, relata o médico. Acesse também: Mulher é autuada pela polícia por espalhar “fake news” sobre ataque em escolas