Casais da Capital poderão comemorar o dia dos namorados em show de Daniel

Para quem curte as antigas do sertanejo e deseja comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo, o show “40 anos celebra João Paulo e Daniel”, com sucessos que marcaram a carreira do cantor Daniel pode ser uma pedida para o próximo dia 12 de junho na Capital.

Ainda não está confirmado a data da liberação dos ingressos para a venda. A Organização é DUTS entretenimento e será no shopping Bosque dos Ipês.

O show promete trazer canções conhecidas dos fãs como: “Tricotei”, “Eu me amarrei”, “Só dá você na minha vida”, “Quando o coração se apaixona”, “Declaração de Amor”, “Adoro Amar Você” e “Te Amo Cada Vez Mais” e muito mais.

