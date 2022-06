Maio Amarelo: Crianças assistem palestras educativas sobre segurança no trânsito em Coxim

Mais de 1.300 crianças recebem durante o mês de junho, palestras educativas com temas relacionados à segurança no trânsito. As atividades são realizas aos alunos do município de Coxim, abrangendo alunos da pré-escola ao 3º ano do ensino fundamental.

As atividades foram ministradas pela supervisora de interação com o cliente da CCR MSVia, Sammyla Teodoro, que conversou com os pequenos sobre as precauções necessárias para evitar acidentes no trânsito. Ao final da ação, os alunos ganharam um gibi educativo e materiais para multiplicarem a conscientização em casa, uma vez que as crianças e adolescentes são considerados agentes multiplicadores dessa temática.

Além disso, os alunos puderam aprender, de maneira lúdica, a importância de respeitar o Código de Trânsito Brasileiro, agindo de acordo com as boas práticas de que devem ser tomadas, respeitando o próximo e preservando vidas. O objetivo é prevenir acidentes por meio da mudança de comportamentos, de forma a espalhar a eficácia das ações no eixo da rodovia.

As atividades promovidas pela CCR MSVia no Maio Amarelo ocorreram em pontos estratégicos da BR-163/MS e nas unidades de trabalho da CCR MSVia, como Bases Operacionais e Praças de Pedágio. Foram distribuídos folhetos educativos com variados temas, incentivando a prática da Direção Defensiva e de comportamentos seguros no trânsito. Mensagens Educativas serão divulgadas também por meio dos Painéis de Mensagem Variáveis.

Adesivos com laços amarelos, símbolo da campanha, também foram afixados nas viaturas operacionais da Concessionária, entre elas, 17 ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), 08 guinchos pesados, 17 guinchos leves, 19 inspeções de tráfego, 5 caminhões-pipa e 5 caminhões para apreensão de animais.