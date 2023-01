Luiza Ribeiro e Ademir Santana tomam posse na Câmara

Com a eleição de Camila Jara para o cargo de deputada federal, a suplente Luiza Ribeiro toma posse como vereadora nesta quarta-feira (01), às 8h30, no Plenário Edroim Reverdito. Primeira suplente do PT, Luiza volta à Câmara após sete anos, já que ocupou o cargo entre 2013 e 2016. Nas eleições de 2020, ela obteve 2.030 votos.

Luiza Ribeiro é formada em Direito, com especialização em Gerência de Cidades pela Faculdade Álvares Penteado (FAAP/SP). Foi secretária estadual de Justiça e Cidadania no Governo Zeca do PT. Dirigiu a Funsat (Fundação Social do Trabalho) de Campo Grande, onde criou o programa de qualificação profissional, contribuindo na formação de vários trabalhadores, além de implementar o Núcleo de Intermediação do Trabalho da Pessoa com Deficiência.

Santana

Já Ademir Santana deve assumir a vaga que até o momento estava sendo ocupada por João Cezar Matogrosso que assume uma cadeira na Assembleia Legislativa aberta com o licenciamento do deputado Pedro Caravina que assumiu a Secretaria de Governo. Santana assume a vaga por que a lçegislação obriga a renuncia de vereador que assume a vaga de deputado mesmo que que como suplente.

