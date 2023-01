População poderá participar de curso de extensão gratuito

O Projeto Ágora (projeto de extensão da UFMS) vai disponibilizar no mês de fevereiro um curso gratuito que propõe debater o tema: “Entre filosofia e psicanálise: a ressignificação de Eros”. Basicamente, o assunto central será: Amor. O que é o amor?

Gratuito trata-se de uma disciplina do curso de graduação de Filosofia que será aberta ao público no formato de curso de extensão. Para participar basta realizar inscrição por meio do link: https://forms.gle/ZZcNaqrVoSEBgC4Z7.

Ele começa no próximo dia 06 de fevereiro às 18:30. Será um curso presencial e vai acontecer na unidade 6 (ao lado da biblioteca central) da UFMS, campus de Campo Grande.

Este projeto pretende levar a discussão filosófica e das ciências humanas para o ambiente público e incentivar a participação popular, já que o curso é presencial.

Serviço:

Para mais informações sobre o projeto:

Facebook: https://www.facebook.com/projetoagoraufms/?mibextid=ZbWKwL

insta: https://instagram.com/projetoagoraufms?igshid=Yzg5MTU1MDY=

