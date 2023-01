Prefeita propõe pagamento em duas vezes

A proposta apresentada pela prefeita Adriane Lopes (Patriota), aos professores sobre a foram de pagamento do piso salarial do reajuste 10,39% da Lei do Piso referente a 2022, foi discutido e apresentado na manhã dessa segunda-feira, dia 30, no Plenarinho da Prefeitura Municipal de Campo Grande.

O presidente da ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública), professor Gilvano Bronzoni esteve, juntamente com uma equipe da direção da ACP, participou de mais uma reunião com a Comissão Mista formada pelo Executivo, Legislativo e Semed.

“Saímos com a formalização de uma proposta propositiva e agora precisamos encaminhá-la para apreciação da Assembleia Geral, composta por professores e professoras da Reme, no dia primeiro de fevereiro às 15h, em primeira chamada, na sede da ACP”, destaca o presidente da ACP, professor Gilvano.

A proposta inclui o percentual do pagamento de 4% em fevereiro e 6,39% em junho, os valores vão para apreciação da Assembleia Geral, dia primeiro de fevereiro, e sendo aprovada a mesma seguirá para Câmara de Vereadores para ser votada ainda no dia 2 de fevereiro, em sessão extraordinária.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais:

Professores rejeitam proposta de receber reajuste em três parcelas – O Estado Online