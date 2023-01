Prefeita participará da solenidade nesta quinta-feira

Após o recesso parlamentar a Câmara Municipal de Campo Grande realiza, nesta quinta-feira (02), a Sessão Solene Inaugural da 3ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura que contará com a presença da prefeita Adriane Lopes (Patriota).

O presente da Casa, Carlos Augusto Borges, Carlão ( PSB), irá apresentar aos vereadores a atual situação do município, como prevê o Art. 16 do Regimento Interno da Casa. Dentre eles assumem a vereadora suplente do PT, Luiza Ribeiro e o vereador do PSDB, Ademir Santana.

Ademir ocupará a vaga do vereador João Cesar Mato Grosso que foi para Assembleia Legislativa e Luiza ocupará a vaga de Camila Jara, deputada federal eleita.

Os vereadores abrem os trabalhos de 2023 a partir das 9h, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis. Não haverá votação de projetos.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.